Июнь, 02 в 9:01

На 99-е сутки полномасштабной войны российские военные и дальше штурмуют и обстреливают украинские населенные пункты.

Карта боевых действий в Украине на 02.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях Беларусь переоснащает отдельные подразделения своих Вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники.

Сейчас смотрят

Угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории не уменьшается.

На Северском направлении активных действий противника Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал.

Сейчас россияне доукомплектовывают вооружением и военной техникой подразделения, понесшие потери во время боевых действий на территории Украины.

С территории РФ захватчики обстреляли из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Михайловки, Прудянки и Верхнего Салтова, чтобы снизить наступательный потенциал украинских войск.

На Славянском направлении они открывали огонь из артиллерии в районах населенных пунктов Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Донецком направлении в течение суток захватчики обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения.

Понес потери и отошел враг после боевых действий в направлении Райгородка на Лиманском направлении.

Продолжаются штурмовые действия россиян в Северодонецке. Штурм при поддержке минометов в направлении Боброво и Устиновки стал для россиян неудачным.

Частичный успех имели военные РФ во время штурма с целью взятия под контроль Камышевахи на Бахмутском направлении.

Тогда как после штурма в направлении Нагорного и Белогоровки оккупантам пришлось отойти.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты оборудуют занятые рубежи и пополняют запасы.

На Южнобужском направлении захватчики открывали огонь из минометов и ствольной артиллерии по населенным пунктам Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое, а также нанесли авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений РФ не отмечено.

В северо-западной части Черного моря российские корабли продолжают блокировать гражданское судоходство.

Полномасштабная война в Украине длится уже 99-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW