Июнь, 02 в 20:47

Россияне с первого дня полномасштабного вторжения пытались навязать свои порядки жителям Херсонской области. Но их планы резко сломались из-за народного сопротивления, партизан, которые не упустят возможности бросить гранату в оккупанта, и полный отказ от сотрудничества с захватчиками.

В результате оккупанты решили навязывать “русский мир” пытками, голодом и медленной смертью для тех, кто остался без жизненно важных лекарств.

В то же время Украине выпала судьба воевать с ордой, которая успевает литрами пить водку, насиловать, мародерствовать и выменивать топливо на запрещенные вещества.

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Об очередях на блокпосте

Подразделения, которые стояли на Херсонщине – это россияне и так называемые ДНРовцы. Россияне – еще более-менее, имели какие-то укрепления и технику. “ДНРовцы” стоят в голом поле с автоматами и просят сигареты, воду и какие-нибудь таблетки.

На блокпосте в Васильевке, куда мы приехали, уже стояли дагестанцы. К нам они не приставали, но если начинался “кипиш” во время проверки других людей, сразу стреляли в воздух.

Где-то пять суток мы стояли на самом блокпосте. Нас отпускали в деревню: купить продукты, воды, подзарядить телефон. Почти в каждой машине (в колонне было около 100 автомобилей, количество могло меняться – Ред.) были маленькие дети, родителям разрешали оставлять их на ночь у местных.

Также разрешали ездить в больницу (в колонне было несколько беременных женщин), но им обязательно нужно было оставлять документы. Это была гарантия, что они вернутся.

Нас просто не выпускали. В общем было тихо, только ночью было слышно, как над нами пролетали снаряды.

О “солдатах” из так называемой ДНР

Они не понимали, что там делают, не знали, где именно находятся. “Где-то в Запорожской области или на Херсонщине”, но на карте своего местоположения они бы не показали.

Их привезли, оставили, вот они и стоят. Были мужчины 60-65 лет, были мальчики лет 18-19. Это точно не кадровые военные.

В Васильевке я встретила одного такого “солдата”. Мы разговаривали несколько минут, он рассказал, что родом из Горловки (Донецкая область). Сказал так: Я отправился защищать свой город. А меня закинули на Запорожье. Я не знаю, почему я здесь.

Ходить пешком было не совсем безопасно: там было очень много пьяных. Они пьют пиво и водку литрами. За теми, кто на блокпостах, еще хоть как-то следят, а в самой Васильевке…

О внутреннем недоверии россиян

То, что я смогла узнать – у них есть тотальное недоверие между подразделениями. Армия не доверяет ФСБ, ФСБ в свою очередь – армии, тем более “ДНРовцам”. Отдельно россияне не оказывают особого влияния на кадыровцев, потому что те не всегда выполняют приказы.

Это еще одна причина того, почему по дороге нам попадалось такое большое количество блокпостов – на каждом из них стоят разные подразделения. Например, из Херсона в Запорожье я проехала мимо 26 блокпостов, и это при том, что выбрала то направление движения, где их было меньше всего.

Они часто могут не знать друг о друге. Лишь на третий месяц войны в оккупированных городах начали более или менее налаживать коммуникацию. Что касается поселков и сел вдали от городов – там полная анархия.

Я знаю по меньшей мере два случая, когда на блокпостах “ДНРовцы” забирали у людей автомобили. И потом все кончалось тем, что российские военные приходили к ним на блокпост и требовали вернуть машину назад.

Был и противоположный случай. Российские армейцы на своем БТРе везли… диван. Диван на БТРе. Они его украли.

То есть такая паника и хаос на территории целой области.