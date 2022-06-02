Незваные туристы: ВСУ продемонстрировали уничтожение вражеской техники в Марьинке
Украинские защитники обнародовали очередное видео уничтожения военной техники врага в окрестностях города Марьинка Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовала 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ, подчиняющаяся оперативному командованию Восток.
На записи с высоты можно увидеть, как незваные “гости” из России бродят по безлюдным улицам в окрестностях Марьинки, которых, вероятно, завел туда навигатор. Так, украинские военные помогли оккупантам найти единственный правильный путь, как можно оставить украинские территории в покое.
Можно увидеть тяжелое вооружение оккупантов, которое передвигается по узким улицам города, продемонстрированное на видео с беспилотников разведывательной группы К2. Украинские военные уничтожили по меньшей мере один вражеский танк, который после точного попадания еще решил ярко разгореться.
— После осмотра ландшафта некоторые туристы решил навеки остаться в украинской земле, — шутят военные.
Отдельного внимания заслуживает осторожность работы украинских военных, наносящих удары исключительно между домами, где проезжает техника оккупационных сил РФ.
Смотрите интерактивную онлайн-карту боев на территории Украины.
Источник: К2 54 ОМБр
Фото: Скриншот из видео / К2 54 ОМБр