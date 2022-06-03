В песочнице, детской кроватке и холодильнике: где взрывотехники находят “сюрпризы” от оккупантов

Июнь, 02 в 22:30

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что взрывотехники при разминировании территорий находят “сюрпризы” от оккупантов в самых неожиданных местах, что, несомненно, является преступлением против гражданского населения. Вчера, 1 июня, взрывотехники изъяли противопехотную мину ПОМ-2 из детской песочницы.

– Мы понимаем, что это одна из самых опасных пехотных мин, предназначенная для живой силы противника. Когда она взрывается, имеет оскольчатый спектр действия и подпрыгивает примерно на 1 м. Мы прекрасно понимаем, что в песочнице вряд ли можно ожидать прохождения живой силы противника, которой считают украинскую армию русские. Такие “сюрпризы” мы находим довольно часто, мы уже говорили, что находили гранаты и растяжки в детских кроватях, в холодильнике, в стиральной машине, — сообщает Енин.

Враг даже оставлял подобные “сюрпризы” у входной двери, а сам выпрыгивал в окно. Понятно, что это сделано для того, чтобы вошедший в дверь помещения погиб.

Также Енин показал запрещенные Женевской конвенцией кассетные боеприпасы, которые используют российские военные.

Сейчас смотрят

Кроме того, замминистра подчеркнул, что 98% жертв – это гражданское население, треть из них – дети. Себестоимость процесса нахождения мины составляет от $300 до $1000. А цена самого снаряда всего-навсего $3-5.

Енин призвал граждан проявлять бдительность и воздержаться от посещения лесопарковых зон тех территорий, где находился враг.

Также он напомнил, что каждый гражданин может присоединиться к расчистке территорий посредством приложения Разминирование Украины. Для этого достаточно отправить соответствующее описание и сделать скриншот координат, а взрывотехники прибудут и разминируют объект. За две недели поступило более 3 тыс. таких обращений, и более 2 тыс. боеприпасов уже обезврежено.

Енин добавил, что на сегодняшний день открыто около 14 тыс. уголовных производств по факту военных преступлений, совершенных гражданами РФ или их пособниками.