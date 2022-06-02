В районе морпорта Бердянска прогремели мощные взрывы – СМИ
Требует проверки
В четверг, 2 июня, в порту оккупированного российскими захватчиками Бердянска в Запорожской области прогремел сильный взрыв.
Об этом сообщают СМИ и местные каналы в Telegram.
Также в соцсетях публикуют фотографию, на которой виден дым, который поднимается над портом.
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Вскоре появилась информация о том, что в районе бердянского морпорта прозвучал еще один взрыв, в местных каналах в Telegram опубликовали видео с места происшествия.
Тем временем оккупационные власти всячески отрицают, что взрывы могут быть связаны с работой украинских военных или партизан. Так, советник оккупационного “главы” Крыма Олег Крючков написал у себя в соцсетях, что взрывы в Бердянске – это якобы меры по разминированию порта.
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