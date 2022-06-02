Украина ждет от США ракетные системы HIMARS, вертолеты Ми-17 и другие сюрпризы – Ермак

Июнь, 02 в 16:04

Пакет вооружений для Украины, в частности РСЗО HIMARS, о ​​выделении которого 1 июня объявил президент США Джо Байден – не последний, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, об этом шла речь во время его телефонного разговора вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

– Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы, – уточнил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что они озвучили американским партнерам новые потребности Украинской армии для полной победы над Россией.

Сейчас смотрят

– Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу, – отметил он.

Белый дом 1 июня подтвердил передачу Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним в рамках нового пакета военной помощи.

В 11 пакет военной помощи от США вошли также: вертолеты Mi-17, ракеты Javelin, противоартиллерийские радары, радиолокационные системы воздушного наблюдения, боеприпасы, запчасти и оборудование.

Для обучения украинских военных применению РСЗО HIMARS понадобится около трех недель.