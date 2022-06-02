Июнь, 02 в 19:51

ВСУ вынудили российские войска перейти к обороне неподготовленных рубежей на Криворожском направлении, сообщает Генштаб ВСУ 2 июня в вечерней сводке.

Штурмовые действия враг проводил на Лиманском направлении – в районе Студенок, Соснового и Яровой. Здесь продолжаются бои.

В Северодонецке оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры.

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На Бахмутском направлении российские войска пытаются наступать в районе Камышевахи, Николаевки, Врубовки, Берестового и Белогоровки.

Если брать Волынское и Полесское направления, Беларусь сосредоточила основные усилия на усилении охраны границы, в частности проводится минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в районах, граничащих с Украиной.

За последние сутки РФ потеряла в Украине еще 150 своих военных, а с начала полномасштабного вторжения – около 30 850.

ВСУ также уничтожили за день 11 бронированных машин, 35 единиц автомобильной техники, два самолета и столько же вражеских танков.