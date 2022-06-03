Июнь, 02 в 22:27

Президент Владимир Зеленский сегодня принял верительные грамоты новых послов, прибывших в Украину из США, Индии и Молдовы.

Видео новой церемонии принятия верительных грамот распространил Офис президента Украины.

Действие передачи верительных грамот президенту Украины проходило на территории собора София Киевская, что стало новой традицией. Президент Зеленский отметил, что сердце Европы сейчас бьется в Украине, сердце Украины в Киеве, сердце Киева именно в Софийском соборе.

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– Я желаю всем вам стать послами своих государств во всей Украине. И когда внуки и правнуки будут просить вас рассказать о временах вашей работы здесь, чтобы у вас были воспоминания о визитах в украинский Донецк, украинский Луганск, украинскую Ялту, – обратился президент к назначенным послам.

Владимир Зеленский получил верительные грамоты от послов Соединенных Штатов Бриджит Бринк, посла Молдавии Валериу Киверя и посла Индии Харша Кумара Джейна.

Ранее посол США в Украине записала обращение с Майдана, где заявила, что оборона Украины является обороной Европы.