Июнь, 03 в 16:31

Продолжение финансового давления на режим президента РФ Владимира Путина является оправданным, но ничего не меняет в вопросе прекращения полномасштабной войны против Украины. Главной экономической уязвимостью РФ остается экспорт нефти и газа.

Об этом говорится в редакторской колонке американского агентства Bloomberg.

Журналисты напомнили, что американский лидер Джо Байден недавно ужесточил финансовые санкции против РФ, приблизив ее к дефолту по внешнему долгу. В результате этого Россия не смогла выплатить инвесторам проценты по гособлигациям в размере $1,9 млн, что повлекло за собой страховые выплаты.

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– Продолжение этого давления на режим президента Путина оправдано, но не изменит правила игры. Основной экономической уязвимостью России остается экспорт нефти и газа. Именно на этом США и их союзникам следует сосредоточиться, — подчеркивается в статье.

Как отмечают авторы колонки, РФ упорно работает над тем, чтобы выплатить долги, поскольку хозяин Кремля Путин считает дефолт очередным ударом по своему авторитету. Его чиновники сумели использовать лазейку в санкциях, позволившую в предыдущие месяцы осуществлять платежи по внешнему долгу. Однако сейчас Вашингтон закрыл этот канал.

Как объясняют журналисты Bloomberg, даже такие альтернативы, как разрешение иностранным кредиторам открывать счета в российских банках в рублях, “вряд ли помогут предотвратить неизбежное”.

– Однако суммы на кону скромные. Россия отказывалась от долларового долга в течение большей части последнего десятилетия, сократив свою долговую нагрузку до уровня менее 20% ВВП. И она уже заблокирована от новых заимствований. Принудительный дефолт не ударит по кредиторам сильнее, чем они уже пострадали, поскольку большая часть долга уже продана или списана, — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что дефолт может в первую очередь ударить по авторитету Путина в РФ. Ранее он хвастался, что спас Россию от финансового хаоса 1990-х годов, в частности от дефолта по внутреннему долгу в 1998 году. И сейчас эта репутация финансовой стабильности РФ, добытая значительными усилиями, была разрушена.

В то же время, дефолт России, по мнению журналистов Bloomberg, не поможет прекратить войну против Украины.

– К сожалению, дальнейшее унижение прямым дефолтом не положит конец войне. Для достижения этой цели альянсу необходимо сосредоточиться на прекращении импорта в РФ промышленных компонентов и, прежде всего, на сдерживании ее экспорта нефти и газа, — объясняют авторы колонки.

Они отмечают, что в обоих этих вопросах есть прогресс. В частности, российский авиаперевозчик Аэрофлот был отрезан от иностранных производителей. Кроме того, последние данные промышленного производства в РФ демонстрируют резкое сокращение в тех сферах, которые нуждаются во внешних компонентах.

На этой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, предусматривающий частичное нефтяное эмбарго. Речь идет о запрете на морские закупки нефти из РФ, а также ограничениях на страхование танкеров с российской нефтью. Это значительно усложнит поставки для Москвы.

В то же время, авторы колонки обращают внимание на то, что на введение нефтяного эмбарго уйдут месяцы, а цены на нефть могут и дальше расти, позволяя РФ продолжать финансирование своей военной машины.

Журналисты считают, что сейчас нужно сделать гораздо больше для привлечения альтернативных поставщиков, чтобы РФ была отрезана от поставок нефти. Кроме того, необходимо совершать целенаправленную работу по сокращению закупок газа.

– Поставить Путина в неловкое положение формальным дефолтом по долгам было бы хорошо. Но прекращение войны требует восстановления приверженности экономической изоляции, — отмечается в статье.