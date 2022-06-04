Прострелил голову гражданского на Киевщине: идентифицирован российский снайпер

Июнь, 03 в 21:54

Российского снайпера, который убил во время оккупации мирного жителя села Победа на Киевщине, идентифицировали правоохранительные органы.

– Это Олег Ильин – снайпер 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ, входящей в состав так называемых российских “миротворческих” войск. Киевская областная прокуратура и следователи СБУ установили, что в феврале во время оккупации села Победа в Киевской области этот российский “миротворец” убил 53-летнего местного мирного жителя, — написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей официальной странице в Facebook.

Также она отметила, что это произошло, когда безоружный житель просто возвращался домой. Несколько дней с мужчиной не было связи. Его с простреленной головой нашел друг в парке недалеко от позиций, где дежурили оккупанты. Российские военные еще 9 дней не давали односельчанам забрать тело. Лишь позже позволили похоронить в указанном ими месте в том же парке.

По словам Венедиктовой, правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы этот военнослужащий РФ получил статус подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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Источник: Ирина Венедиктова