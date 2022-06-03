РФ в Северодонецке обстреливает из артиллерии и украинских защитников, и собственную пехоту – комбат Кузык

Июнь, 03 в 20:01

Военные Российской Федерации во время наступления в Северодонецке обстреливают из артиллерии не только Вооруженные силы Украины, но и собственную пехоту, которая все еще наступает. Об этом сообщил командир батальона Свобода, защищающего Северодонецк, Петр Кузык.

Он отметил, что в городе сегодня проходят “очень динамичные уличные бои с успехами разной степени”, однако особой сложности ситуации добавляет преимущество россиян в артиллерийских стволах (1 к 20), количестве личного состава и танках.

– Они этим активно пользуются. Тактика у русской военной машины такова, как они делали в сирийском Алеппо, как они делали в украинском Рубежном – стирают с лица земли дом за домом, укрепление за укреплением, заставляют нас маневрировать. Рубежное они не взяли, они стерли его с лица земли. И мы бы не отошли, но они взяли нас в окружение и пришлось выполнять приказ, без приказа мы не отходили, – сказал Кузык.

Комбат рассказал, что в Северодонецке россияне пытаются сделать то же самое, что и в Рубежном – стереть с лица земли любые укрепления, в которых находятся наши защитники.

Сейчас смотрят

– Мы меняем тактику – пытаемся смешиваться с их пехотой, чтобы нивелировать их артиллерию. Несколько дней это работало. Сегодня они уже накрыли артиллерией и наших, и своих. То есть, им безразлично это. Поэтому нам предстоит еще что-то придумывать. Пока они не могут нас нигде продавить. Мы их наоборот отбрасываем назад, – сообщил он.

Петр Кузык подчеркнул, что украинские защитники работают, “как одна линия обороны, как один общий кулак” – и ВСУ, и Нацгвардия, и добровольцы.

– Они выпускают тех, кого наловили – несчастных из Луганска и Донецка. Их, как правило, уничтожают. Затем следуют подразделения российской армии регулярной. Они очень немотивированы. И так же плохо воюют. Здесь есть две группы ЧВК. Одна – совсем бездарные, просто гастарбайтеры. А другая более или менее профессионально воюет, люди обучены. У них разная форма, разные шевроны, – рассказал он.

Комбат подчеркнул, что украинским защитникам очень мешает отсутствие того оборудования, которое обещали партнеры, а также средств, которые позволили бы пойти в контрнаступление, чтобы изгнать оккупантов из украинской земли.

– Потому вынуждены работать от обороны. Несем потери, перемалываем врага, но и сами истощаемся. Это затягивание. Я понимаю и доверяю командованию, есть определенные стратегии. Возможно, наша задача в этом: терпеть и истощать врага максимально. Мы все это прекрасно понимаем и осознаем свою роль пехотных подразделений. Но хотелось бы верить, что когда-нибудь поступит приказ на наступление. И будет достаточно средств, оборудования и сил погнать эту сволочь со святой для нас Украины, – резюмировал он.

Фото: Svoboda.Army