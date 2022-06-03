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Факты / Украина

Россия набирает украиноязычных наемников для ДРГ – Минобороны Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олександр Мотузяник
Фото: Минобороны

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщает, что командование Вооруженных сил России пытается набрать наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с дальнейшим их применением в Украине.

По его словам, предпочтение РФ отдает выходцам из Донецкой и Луганской областей Украины, которые хорошо говорят на украинском.

– Командование Вооруженных сил России пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с дальнейшим их применением. Предпочтение отдается выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском, – отметил Мотузяник во время брифинга в Киеве в пятницу, 3 июня.

Он также добавил, что во временно оккупированном Херсоне агрессоры РФ разграбили универсальный магазин Эпицентр, а все награбленное имущество сразу же вывезли на территорию временно оккупированного Крымского полуострова.

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