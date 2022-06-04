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Факты / Происшествия

Садовой: взрывы на Львовщине, очевидно, разрушают инфраструктуру

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
Андрій Садовий

Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что взрывы в области, очевидно, разрушают инфраструктуру.

Об этом Садовой сказал в пятницу, 3 июня, в эфире национального телемарафона.

– Сегодня все города находятся в одинаковой ситуации, ведь мы не знаем, куда целятся ракеты, и должна быть готовность… Вы же видите, что они вытворяют? Вот мы сейчас с вами разговариваем, а они лупят по инфраструктуре. И сколько по Львову было ударов. Электростанции повыбивало, – заявил Садовой.

Отметим, что ведущая телевизионного канала 1+1 Наталья Мосийчук утверждает, что сейчас происходят взрывы во Львовской области. 

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Фото: Львівська міськрада

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