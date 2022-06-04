Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что взрывы в области, очевидно, разрушают инфраструктуру.

Об этом Садовой сказал в пятницу, 3 июня, в эфире национального телемарафона.

– Сегодня все города находятся в одинаковой ситуации, ведь мы не знаем, куда целятся ракеты, и должна быть готовность… Вы же видите, что они вытворяют? Вот мы сейчас с вами разговариваем, а они лупят по инфраструктуре. И сколько по Львову было ударов. Электростанции повыбивало, – заявил Садовой.