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Факты / Мир

США не будут указывать Украине, что делать для завершения войны – Байден

Анастасия Гевко, редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Украина сама будет решать, хочет ли она уступить часть своей территории напавшей на нее Российской Федерации, в надежде завершить таким образом войну.

Об этом он сказал в ответ на соответствующий вопрос журналистов в пятницу, 3 июня, пишет CNN.

– Я не собираюсь говорить им, что они должны делать, а что – не должны. Я с самого начала говорил – хотя и не все со мной согласились – ничего об Украине без Украины. Это их территория. Я не собираюсь указывать им, что они должны и чего не должны делать, – подчеркнул Джо Байден. 

Он добавил, что “похоже”, что в какой-то момент между двумя странами потребуется “урегулирование”, однако добавил, что не знает, что это повлечет за собой.

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Байден отметил, что США, тем временем, продолжат помогать украинцам защищать себя.

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