Июнь, 03 в 9:23

Оперативное командование Юг сообщило о текущей оперативной обстановке на юге Украины по итогам 02.06.2022.

На линии столкновения южного фронта обстановка динамичная и напряженная, говорится в сообщении.

Враг, страдая от системных контратак наших подразделений, подтянул и разгружает на железной дороге, в 40 км от Херсона 27 БМП-1.

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Отчаянная попытка рашистов восстановить утраченное положение в районе Николаевки на Херсонщине успеха не имела. Тогда по нашим позициям было нанесено 2 авиационных удара. Без потерь. А в результате массированного обстрела Нововоронцовки ранены 2 гражданских лица.

В течение дня Николаев обстрелян трижды: утром – системами залпового огня, днем ​​и вечером – тяжелой ствольной артиллерией. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания, поражены водопровод и газопровод, утечки газа и угрозы населению нет.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб на месте, еще один – госпитализирован. Но спасти жизнь пострадавшему не удалось. Также известно еще о двух раненых.

Во время вечерних обстрелов областного центра снаряды попали в складские промышленные помещения, возник масштабный пожар. Силами спасателей он ликвидирован. Пострадавших нет.

При попытке осуществить воздушную разведку в Николаевской области сбит очередной Орлан-10 противника.

В целом, по результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией Воздушных сил огневых задач и авиаударов, предварительно потери противника составляют 24 рашиста, танк Т-72, ​​4 152 мм гаубицы Мста-Б, 4 единицы бронированной и автомобильной техники.

В Черном море на выполнении задач по блокировке района, судоходства и работы портов, находятся 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей. Тем самым сохраняется угроза и ракетных ударов, и высадки десанта.

Напомним, ранее стало известно, что Лисичанск в Луганской области ежеминутно обстреливается врагом, в результате чего разрушено уже около 60% города.