Июнь, 03 в 9:38

За 100 дней полномасштабной войны от рук российских захватчиков в Украине погиб 261 ребенок, еще 463 — получили ранения.

Однако эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По информации Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Донецкой области — 187, Киевской — 116, Харьковской — 112, Черниговской — 68, Луганской — 52, Херсонской — 52, Николаевской — 47, Запорожской — 29, Сумской — 17, Киеве – 16, Житомирской – 15.

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В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении троих детей в Мариуполе Донецкой области.

Кроме того, из-за постоянных вражеских бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел российскими оккупантами повреждено 1 938 учебных заведений, 182 из них разрушены полностью.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 100 дней. Больше о хронологии войны и главных впечатляющих битвах — читайте в нашем материале.