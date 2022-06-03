Июнь, 03 в 11:11

Российские оккупанты стягивают в район Северодонецка, Лимана, Бахмута тяжелую артиллерийскую технику.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российский враг в последние дни стягивает мощные огнеметные системы Солнцепек, боевые бронированные машины, БМП, танки и т.д.

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– За последние дни на окраине этих городов их стянули около полутора сотен, – отметил нардеп.

Кроме того, враг наносит авиаудары со своей территории, в том числе с помощью самолетов Ту-22. Ракеты запускают с территории Черного моря, Воронежской области.

Что касается ситуации вокруг Северодонецка, то, по словам Вениславского, оккупанты об этот город “поломают себе зубы”.

Однако умалять угрозу не стоит. Со стороны Харьковской области враг сосредоточил достаточно мощные группировки, чтобы окружить Северодонецк.

Ранее глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что городу Северодонецк Луганской области не грозит оцепление врагом.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в центральной части Северодонецка продолжаются ожесточенные бои.