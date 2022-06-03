Июнь, 03 в 10:25

За 100 дней полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 30 950 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 100 захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 1 367 танков, более 200 самолетов и 175 вертолетов.

Боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 367 (+4);

боевые бронированные машины – 3 366 (+12);

артиллерийские системы – 661 ​​(+14);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 207;

средства ПВО – 95;

самолеты – 210;

вертолеты – 175;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14);

крылатые ракеты – 121 (+1);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 329 (+4);

специальная техника – 51.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, на Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ