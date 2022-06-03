Июнь, 03 в 13:04

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, посвященное 100 дням полномасштабной войны РФ против Украины. Он записал его в Киеве возле Офиса президента.

Рядом с Зеленским на видео можно увидеть главу Офиса президента Андрея Ермака, его советника Михаила Подоляка, премьер-министра Дениса Шмыгаля и лидера фракции Слуга народа Давида Арахамию.

— Лидер фракции здесь, глава Офиса президента здесь, премьер-министр Шмыгаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Наша команда гораздо больше. Вооруженные силы Украины здесь. Самое главное, наш народ – народ нашего государства здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине!

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Сегодня – 100 дней со времени, когда Россия начала полномасштабную войну против нашего государства. За это время Украина пережила немало ужасов, но сейчас уверена, что идет к победе.

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