Июнь, 04 в 16:12

Украинские войска до последнего надеялись, что Россия пойдет в полномасштабное наступление через Донбасс. Но ВСУ были готовы встречать врага и на севере Украины.

Об этом рассказал бригадный генерал Дмитрий Красильников – командир Оперативно-тактической группировки Север.

Украинские военные думали, что Россия может начать штурм из восточных областей, подключая подразделения боевиков “ЛДНР”, добровольцев и наемников при поддержке реактивных систем залпового огня дальнего действия и авиации.

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– Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник начнет свои активные боевые действия с оккупированной территории части Луганской и Донецкой областей. До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, всем линиям не зайдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к самому худшему, – подчеркнул он.

Однако Дмитрий Красильников добавил, что подразделения Оперативного командования Север были готовы к боевым действиям, поэтому наступление врага не было неожиданностью.

По его словам, первый удар, который пришелся по районам отвода, оказался неудачным для противника, и украинские военные сохранили основную боевую мощь. Это позволило нашим защитникам нанести в ходе дальнейших действий серьезные потери врагу.

Фото: Генштаб ВСУ