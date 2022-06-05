Россияне обстреляли оккупированный Донецк
Российские военные обстреляли территории оккупированного с 2014 года Донецка.
Перед обстрелами Донецка воздушная тревога не объявлялась.
На видео можно увидеть взрывы посреди города, из некоторых построек идет дым. На других кадрах видны последствия обстрела: сожженные автомобили, воронки в земле.
Примечательно, что российские пропагандистские СМИ сразу сообщили точное количество снарядов и тип пусковой установки, из которой был произведен обстрел. Кроме того, сразу на тех местах, где были совершены обстрелы, мгновенно появились российские пропагандисты, которые с обширными комментариями дают “объяснение” произошедшему.
В комментариях люди жалуются о звуках “выходов” артиллерии, идущих с оккупированных украинских территорий, а непосредственные прилеты происходят в Донецке.
Официальных комментариев со стороны украинской власти или ВСУ пока не поступало.
Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.