Июнь, 04 в 22:02

Российские военные обстреляли территории оккупированного с 2014 года Донецка.

Перед обстрелами Донецка воздушная тревога не объявлялась.

На видео можно увидеть взрывы посреди города, из некоторых построек идет дым. На других кадрах видны последствия обстрела: сожженные автомобили, воронки в земле.

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Примечательно, что российские пропагандистские СМИ сразу сообщили точное количество снарядов и тип пусковой установки, из которой был произведен обстрел. Кроме того, сразу на тех местах, где были совершены обстрелы, мгновенно появились российские пропагандисты, которые с обширными комментариями дают “объяснение” произошедшему.

В комментариях люди жалуются о звуках “выходов” артиллерии, идущих с оккупированных украинских территорий, а непосредственные прилеты происходят в Донецке.

Официальных комментариев со стороны украинской власти или ВСУ пока не поступало.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.