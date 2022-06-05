Июнь, 05 в 13:53

45 и 43 артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины уничтожили группировку оккупантов вместе с техникой.

Об этом сообщается на странице 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Так, с помощью беспилотников украинским воинам удалось обнаружить скопление вражеской военной техники на территории промзоны. Именно беспилотники нанесли удары по оккупантам.

Сейчас смотрят

Враг применил против нашего БПЛА средства радиоэлектронной борьбы, а затем сбил. Однако свою миссию беспилотник выполнил, уничтожив еще склад с боеприпасами российских захватчиков.

В Минобороны подчеркнули, что воздушная разведка и пушки 43 и 45 ОАБр провели эффективную работу по уничтожению оккупантов.

Ранее сообщалось, что в течение 4 июня наибольшие потери российские военные понесли на Бахмутском направлении. Потери РФ в войне в Украине по состоянию на 5 июня 2022 года.

Источник: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ, Минобороны

Фото: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ