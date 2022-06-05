Детонировало всю ночь: ВСУ накрыли огнем вражеские склады с техникой и боеприпасами
45 и 43 артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины уничтожили группировку оккупантов вместе с техникой.
Об этом сообщается на странице 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
Так, с помощью беспилотников украинским воинам удалось обнаружить скопление вражеской военной техники на территории промзоны. Именно беспилотники нанесли удары по оккупантам.
Враг применил против нашего БПЛА средства радиоэлектронной борьбы, а затем сбил. Однако свою миссию беспилотник выполнил, уничтожив еще склад с боеприпасами российских захватчиков.
В Минобороны подчеркнули, что воздушная разведка и пушки 43 и 45 ОАБр провели эффективную работу по уничтожению оккупантов.
Ранее сообщалось, что в течение 4 июня наибольшие потери российские военные понесли на Бахмутском направлении. Потери РФ в войне в Украине по состоянию на 5 июня 2022 года.
Источник: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ, Минобороны