Июнь, 05 в 20:07

После получения американских реактивная система залпового огня HIMARS Украина получит ощутимое преимущество на фронте, ведь в России практически нечем им противостоять.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Он также уточнил, что ракеты к HIMARS бывают до 300 км дальности: Украина получит те, которые способны поражать цели на расстоянии 80 км.

— В отличие от советских РСЗО, эти ракеты управляемы. Это означает, что их нужно, во-первых, не столько, сколько советских Градов или Ураганов, чтобы поражать цели; а во-вторых, эффект и тактику применения этих ракет можно сравнить с Точкой-У.

Согласно прогнозам Кирилла Михайлова, такими ракетами военные ВСУ смогут наносить удары на оперативную глубину и поражать, например, российские штабы на территории “Л/ДНР”.

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В то же время РФ не будет иметь возможности дать “достойный отпор” на действия украинских военных, поскольку таких систем у них банально нет.