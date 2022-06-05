Эксперт рассказал, чем угрожают РФ поставки Украине американских систем HIMARS
После получения американских реактивная система залпового огня HIMARS Украина получит ощутимое преимущество на фронте, ведь в России практически нечем им противостоять.
Об этом в эфире Радио НВ рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Он также уточнил, что ракеты к HIMARS бывают до 300 км дальности: Украина получит те, которые способны поражать цели на расстоянии 80 км.
— В отличие от советских РСЗО, эти ракеты управляемы. Это означает, что их нужно, во-первых, не столько, сколько советских Градов или Ураганов, чтобы поражать цели; а во-вторых, эффект и тактику применения этих ракет можно сравнить с Точкой-У.
Согласно прогнозам Кирилла Михайлова, такими ракетами военные ВСУ смогут наносить удары на оперативную глубину и поражать, например, российские штабы на территории “Л/ДНР”.
В то же время РФ не будет иметь возможности дать “достойный отпор” на действия украинских военных, поскольку таких систем у них банально нет.
— Да, у них есть Искандеры, но бить Искандером по какой — то украинской батарее-это в определенной степени забивать гвозди микроскопом. А HIMARS разработан именно для таких атак: для контрбатарейной борьбы, для атак на очень ценные вражеские цели, для внесения хаоса и разлада в российские наступления и таким образом их останавливать, даже если ракета не будет поражать любую цель на расстоянии 300 километров.
На оккупированной территории Украины для HIMARS или M270 целей более, чем достаточно, — подытожил Кирилл Михайлов.