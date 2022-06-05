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Факты / Украина

Эксперт рассказал, чем угрожают РФ поставки Украине американских систем HIMARS

Наташа Тарчевська, редактор ленты
M142 HIMARS

После получения американских реактивная система залпового огня HIMARS Украина получит ощутимое преимущество на фронте, ведь в России практически нечем им противостоять.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Он также уточнил, что ракеты к HIMARS бывают до 300 км дальности: Украина получит те, которые способны поражать цели на расстоянии 80 км.

— В отличие от советских РСЗО, эти ракеты управляемы. Это означает, что их нужно, во-первых, не столько, сколько советских Градов или Ураганов, чтобы поражать цели; а во-вторых, эффект и тактику применения этих ракет можно сравнить с Точкой-У.

Согласно прогнозам Кирилла Михайлова, такими ракетами военные ВСУ смогут наносить удары на оперативную глубину и поражать, например, российские штабы на территории “Л/ДНР”.

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В то же время РФ не будет иметь возможности дать “достойный отпор” на действия украинских военных, поскольку таких систем у них банально нет.

— Да, у них есть Искандеры, но бить Искандером по какой — то украинской батарее-это в определенной степени забивать гвозди микроскопом. А HIMARS разработан именно для таких атак: для контрбатарейной борьбы, для атак на очень ценные вражеские цели, для внесения хаоса и разлада в российские наступления и таким образом их останавливать, даже если ракета не будет поражать любую цель на расстоянии 300 километров.

На оккупированной территории Украины для HIMARS или M270 целей более, чем достаточно, — подытожил Кирилл Михайлов.

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