Июнь, 05 в 18:49

На Лиманском направлении российские военные возобновили наступление в районе Святогорска Донецкой области, однако несут значительные потери как в живой силе, так и в технике, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 5 июня.

Сейчас ткже продолжаются бои в направлении населенного пункта Старый Караван.

Враг продолжает обстреливать подразделения ВСУ и гражданскую инфраструктуру в Северодонецке, Лисичанске, Тошковке, Устиновке из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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– На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. Оккупанты безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долгенькое, – сообщает Генштб.

На Бахмутском – россияне штурмовали Белогоровку и Николаевку, однако понесли значительные потери в живой силе и технике, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ на Южнобужском направлении, пытались вести контрбатарейную борьбу, а также вели штурмовые действия в районе Белой Криницы для восстановления ранее утраченного положения. Однако наши войска заставили врага отойти на ранее занятые позиции.

Войска РФ пытаются удержать занятые рубежи на север от Харькова. Для укрепления обороны проводят инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов к ним.

Полномасштабная война в Украине длится уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.