РФ привлекает боевиков “ЛНР” для зачистки городов, чтобы снизить потери своей армии — британская разведка
В британской разведке считают, что российская армия потеряла оперативный импульс, ранее набравший благодаря сосредоточению боевых подразделений и огневой атаке.
Об этом говорится в ежедневном возведении разведывательного ведомства Минобороны Великобритании.
Так, за последние 24 часа Вооруженные силы Украины контратаковали Северодонецк.
В состав российских войск, сосредоточенных в этом районе, входят мобилизованные из “ЛНР”. В разведке отмечают, что эти войска плохо оснащены и обучены, им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными частями российской армии.
— Использование подразделений террористических республик для операций по расчистке городов является тактикой России, ранее наблюдавшейся в Сирии. Там Россия использовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы, — отмечают в британской разведке.
Такой подход может свидетельствовать о желании ограничить потери регулярных русских войск.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Вооруженные силы Украины успешно сдерживают российскую армию в Луганской области, в частности атаки вражеских войск в Северодонецке.
Источник: Ministry of Defence
Фото: Ministry of Defence, Генштаб ВСУ