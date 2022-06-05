Июнь, 05 в 10:32

В британской разведке считают, что российская армия потеряла оперативный импульс, ранее набравший благодаря сосредоточению боевых подразделений и огневой атаке.

Об этом говорится в ежедневном возведении разведывательного ведомства Минобороны Великобритании.

Так, за последние 24 часа Вооруженные силы Украины контратаковали Северодонецк.

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В состав российских войск, сосредоточенных в этом районе, входят мобилизованные из “ЛНР”. В разведке отмечают, что эти войска плохо оснащены и обучены, им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными частями российской армии.

— Использование подразделений террористических республик для операций по расчистке городов является тактикой России, ранее наблюдавшейся в Сирии. Там Россия использовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы, — отмечают в британской разведке.

Такой подход может свидетельствовать о желании ограничить потери регулярных русских войск.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Вооруженные силы Украины успешно сдерживают российскую армию в Луганской области, в частности атаки вражеских войск в Северодонецке.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Ministry of Defence, Генштаб ВСУ