Спасал беременную жену: в Харьковской области мужчина ликвидировал трех оккупантов

Июнь, 05 в 21:52

В Харьковской области мужчина ради спасения беременной жены, которую необходимо было эвакуировать подальше от войны, ликвидировал сразу трех российских оккупантов.

Впечатляющую историю со счастливым концом герои рассказали журналистам уже в Одессе. Мужчина — ветеран АТО, поэтому решил не называть своего имени.

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В тот день, когда он понял, что нужно эвакуироваться, на границе уже начались бои. Семья жила в уже оккупированном на то время селе Харьковской области.

— Начался бой на границе, я позвонил куму, говорю, надо выезжать, потому что будет именно захват и если мы не выберемся, мы в кольце окажемся, они нас окружат.

Второпях двое мужчин собрали самые необходимые вещи, женщин посадили в машину, а сами на мотоцикле поехали впереди. Однако уже на выезде из села их остановили российские солдаты, которые только начинали обустраивать свой блокпост.

– Они нас останавливают, говорят можно ваши документы, вы куда вообще едете, даже не думайте никуда выезжать… Мой кум, не думая, достал нож. Одного резанул. Я второго резанул. Ну, а третьего мы уже застрелили.

После этого мужчины пересели в машину и со всех ног двинулись вперед. С семьями проехали почти тысячу километров и добрались до Одессы. Здесь беженцев встретили волонтеры и предоставили временное пристанище.

— Люди здесь приветливые, помогают. Вот нам коляску отдали, подгузники, еду. Правда, работы в Одессе сейчас нет.

Его жена рожала уже в Одессе. Несмотря на все ужасы, что пришлось пережить — у пары родился здоровый мальчик.

Там, на оккупированной территории, у семьи остались родные и друзья. Сейчас село отрезано от цивилизации: нет связи, еды и лекарств.

Волотеры с гуманитарной помощью туда не ездят. А оккупанты, по словам местных, пытают людей.

Что делать дальше семья и понятия нет, все что имели, оставили на оккупированной территории. Пока что с малышом будут в Одессе. Надеются, что вооруженные силы вскоре отбросят врага подальше от их дома.