Июнь, 05 в 12:40

Сотрудники 5 отдела ФСБ в своих методичках по объяснению причин “спецоперации” в Украине отмечают, что россияне до сих пор не понимают, почему война была единственно возможным способом “решения целей России”.

Об этом сообщают в СБУ, которой удалось получить доступ к российским методикам.

В них, в частности, отмечается, что начало “спецоперации” и понятие “денацификация” не были подкреплены эмоциональным фоном, не было массированного выброса информации об убитых детях “ДНР” и “ЛНР”, о расправах националистов в отношении россиян. В ФСБ отмечают, что недостаточно такой информации и сейчас.

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В российской спецслужбе подчеркивают, что часть россиян ищет информацию о войне в зарубежных СМИ и замечает, что в мире нет абсолютно поддержки этой “спецоперации”.

– Возникает необходимость усиления работы с журналистами и медиаэкспертами зарубежных стран – не только западных, но и в арабском мире, в Центральной Азии, Китае и Индии, – говорится в методичке ФСБ.

Чтобы изменить ситуацию, в ФСБ хотят снова эксплуатировать образ “вежливых людей” 2014 года. По мнению российских спецслужб, нужно создавать больше роликов об “освободителях”, спасении животных, воссоединении разлученных семей.

В СБУ отмечают, что еще один способ отбелить преступления российской армии по этой методичке – сочинение “историй успеха” на оккупированных территориях и планы их послевоенного восстановления.

ФСБ требует отключить во временно оккупированных регионах трансляцию всех украинских телеканалов и запускать в эфир российские программы с тезисом: Мы воюем за вас, чтобы потом вам передать эти территории.

Захватчики планируют запустить проекты новых медиа и сетки агитаторов.

Ранее СБУ опубликовала перехват, на котором российские оккупанты, воюющие в Украине, жалуются на очень тяжелую ситуацию с продовольствием — им приходится есть собак.

Также Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупантов, на котором захватчики рассказывают о массовом мародерстве на территории Украины. Оккупанты воруют все, что видят, не гнушаются даже магнитиками с холодильников.