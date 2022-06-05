Враг атаковал побережье Николаевщины, порты и зернохранилища – ОК Юг
Российские войска ночью атаковали ракетами с моря Юг Украины. Две ракеты сбили силами украинских подразделений над морем, на подлете к Николаевщине.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
Также на рассвете Николаевская область вновь подверглась массированному ракетному удару с применением авиации. Две ракеты сбила противовоздушная оборона.
Из направления Черного моря и с территории России крылатыми ракетами воздушного базирования атаковано черноморское побережье Николаевщины, порты и зернохранилища.
В Оперативном командовании Юг отметили, что такие дерзкие действия снова раскрывают подлинные намерения России. Псевдоопека гуманитарными коридорами и разблокировкой портов – это только повод получить доступ к морской инфраструктуре Украины.
В областной военной администрации также сообщили, что в Николаевской области 5 июня в 4:50 оккупанты обстреляли город Очаков. В результате обстрела есть раненые, повреждены дома. В некоторых районах города нет света.
В Баштанском районе Николаевской области продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Днем и ночью были обстрелы в Широковской общине.
Фото: ОК Юг