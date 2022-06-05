Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Враг атаковал побережье Николаевщины, порты и зернохранилища – ОК Юг

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Враг атаковал побережье Николаевщины, порты и зернохранилища – ОК Юг

Российские войска ночью атаковали ракетами с моря Юг Украины. Две ракеты сбили силами украинских подразделений над морем, на подлете к Николаевщине.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Также на рассвете Николаевская область вновь подверглась массированному ракетному удару с применением авиации. Две ракеты сбила противовоздушная оборона.

Сейчас смотрят

Из направления Черного моря и с территории России крылатыми ракетами воздушного базирования атаковано черноморское побережье Николаевщины, порты и зернохранилища.

В Оперативном командовании Юг отметили, что такие дерзкие действия снова раскрывают подлинные намерения России. Псевдоопека гуманитарными коридорами и разблокировкой портов – это только повод получить доступ к морской инфраструктуре Украины.

В областной военной администрации также сообщили, что в Николаевской области 5 июня в 4:50 оккупанты обстреляли город Очаков. В результате обстрела есть раненые, повреждены дома. В некоторых районах города нет света.

В Баштанском районе Николаевской области продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Днем и ночью были обстрелы в Широковской общине.

Фото: ОК Юг

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка