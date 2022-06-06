Июнь, 06 в 8:25

Российская армия не оставляет попыток захватить Северодонецк в Луганской области: в городе постоянно идут уличные бои.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, бойцам ГСЧС удалось ликвидировать пожар на площади около 1000 кв. метров в Лисичанске.

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А еще оккупанты обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей. Кроме пекарни, пострадало несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки.

Во время вражеского обстрела в Приволье ранена местная жительница — ее госпитализировали.

Более серьезные разрушения в Горской общине: 16 домов в Золотом, три – в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке.

— Сколько в Северодонецке — сосчитать трудно, потому что там идут уличные бои. Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону, — рассказал глава ОВА.

От вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки.

Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты били по Золотому, Ореховому, Горскому, Врубовке.

Захватчики пытались штурмовать в районах Белогоровки и Николаевки, однако понесли значительные потери в живой силе и технике.

Из авиации оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Лисичанске.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай