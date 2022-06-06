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Факты / Украина

Гуманитарная помощь и восстановление Украины должны проходить параллельно — президент ЕИБ

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Гуманитарная помощь и восстановление Украины должны проходить параллельно — президент ЕИБ
Фото: Depositphotos

Восстановление Украины станет глобальным вызовом, и для скорейшего восстановления страны важно, чтобы гуманитарная помощь и восстановление проходили параллельно.

Об этом в эфире общенационального марафона отметил президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер.

— Как только мы начинаем говорить о восстановлении Украины в мирное время, которое, я надеюсь, скоро наступит, мы знаем, что это будет глобальным вызовом наибольшего масштаба, который я когда-либо видел. Для этого нам необходима поддержка всего международного сообщества. Однако я настроен очень оптимистично. Когда украинцам дадут шанс на восстановление, они отстроят еще лучше. Поэтому крайне важно, чтобы гуманитарная помощь и восстановление проходили параллельно быстрому восстановлению, — сказал Хойер.

По его словам, Европейская комиссия и правительство Украины работают над платформой для поддержки плана реконструкции Rebuild Ukraine Facility, которая будет аккумулировать грантовую помощь и кредитные предложения. Хойер заверил, что Европейский инвестиционный банк готов поддержать эту инициативу с помощью технической, финансовой экспертизы и финансов.

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В то же время президент ЕИБ подчеркнул, что инвесторы должны видеть готовность со стороны Украины не только к восстановлению, но и к устранению возможных препятствий.

— Нужно, к примеру, соблюдение верховенства права. Это ключевой момент для инвесторов, иначе они не придут. Я уверен, что условие верховенства права очень важно и для самого украинского народа, — подчеркнул он.

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Источник: Укринформ
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