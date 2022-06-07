Июнь, 06 в 22:18

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник, 6 июня, раскритиковал Россию за войну против Украины, которую он охарактеризовал как позорную. Постпред РФ Василий Небензя в ответ на эти заявления сбежал с заседания Совбеза ООН.

– Вы можете выйти из комнаты, может быть, проще не слушать правду, уважаемый посол Небензя, – прокомментировал происходящее Мишель.

Президент Евросовета подчеркнул, что Кремль сегодня использует запасы продовольствия в качестве “ракеты-невидимки против развивающихся стран”.

– Это РФ взвинчивает цены на продукты, толкает людей в нищету и дестабилизирует целые регионы. Россия несет полную ответственность за этот продовольственный кризис. (Мы видим это, – Ред.), несмотря на всю их кампанию лжи. Это российские танки, бомбы и мины мешают Украине сажать и собирать урожай. Кремль также нацеливается на зернохранилища и ворует зерно из оккупированных им районов, перекладывая вину на других. Это трусливо. Это пропаганда, – подчеркнул он.

Шарль Мишель акцентировал внимание на том, что ЕС не вводил никаких санкций в отношении аграрного сектора России, что могло бы помешать ей поставлять продукцию и помогать странам, у которых появились серьезные проблемы с продовольствием из-за войны, развязанной РФ.

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– И даже наши санкции в отношении российского транспортного сектора не выходят за пределы наших границ ЕС. Они не запрещают судам под российским флагом перевозить зерно, продовольствие или удобрения в развивающиеся страны, – отметил он.

Кроме того президент ЕК подчеркнул, что известно, что российские войска используют сексуальное насилие как орудие войны в Украине.

– Сексуальное насилие является военным преступлением. Преступление против человечества. Тактика пыток, террора и репрессий. Позорные поступки на позорной войне. Эти преступления должны быть выставлены на свет и преследоваться. Сексуальное насилие – это глобальная угроза, с которой сталкиваются женщины во всем мире, – сказал Шарль Мишель.

Тем временем постпред Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя произошедшее во время выступления президента Евросовета, отметил, что выбежал не только Небензя – но и его “миньоны”.

– Бегство Небензи из Совета Безопасности сегодня было настоящей отдушиной в Палате, наполненной ядовитой русской слюнявой ложью… Еще никогда нервы так не подводили путинского посланника. Я бы правда сказал, что он и его миньоны выбежали, – сообщил Кислица.