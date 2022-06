Президент Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник, 6 июня, раскритиковал Россию за войну против Украины, которую он охарактеризовал как позорную. Постпред РФ Василий Небензя в ответ на эти заявления сбежал с заседания Совбеза ООН.

Президент Евросовета подчеркнул, что Кремль сегодня использует запасы продовольствия в качестве “ракеты-невидимки против развивающихся стран”.

Шарль Мишель акцентировал внимание на том, что ЕС не вводил никаких санкций в отношении аграрного сектора России, что могло бы помешать ей поставлять продукцию и помогать странам, у которых появились серьезные проблемы с продовольствием из-за войны, развязанной РФ.

Кроме того президент ЕК подчеркнул, что известно, что российские войска используют сексуальное насилие как орудие войны в Украине.

You may leave the room, maybe it’s easier not to listen to the truth, dear Ambassador #Nebenzia @RussiaUN @UN #SecurityCouncil #UNSC pic.twitter.com/aeb1OF4y6T

Тем временем постпред Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя произошедшее во время выступления президента Евросовета, отметил, что выбежал не только Небензя – но и его “миньоны”.

Nebenzia running away from the Security Council was quite an entertainment today in the Chamber otherwise filled with toxicity of russian drooling lies. https://t.co/PPb0WFcXy5

