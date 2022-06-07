Оккупанты строят понтонную переправу на Харьковщине: фото спутника

Июнь, 06 в 21:29

В Харьковской области российские оккупанты пытаются построить понтонную переправу через реку Оскол (левый приток Северского Донца) в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

Это подтверждают снимки спутника Planet Labs, сделанные три дня назад.

На фото, которые есть в распоряжении журналистов Схем, видно, что работы проводятся с обоих берегов реки.

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Кроме того, россияне начали прокладывать дорогу. Рядом видна строительная и военная техника.

Судя по снимкам, сделанным ранее, строительство началось примерно 30-31 мая.

В Генштабе ВСУ вечером 6 июня подтвердили, что российские оккупанты пытаются восстановить разрушенный железнодорожный мост через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении враг занял оборону для сдерживания продвижения подразделений ВСУ к границе и контроля над трассой Белгород – Купянск.

А в районе Шестакового, Победы и Байрака россияне дистанционно заминировали участки местности.

Фото: zabytki.in.ua