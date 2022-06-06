Июнь, 06 в 12:22

По состоянию на 6 июня российские войска не смогли взять под свой контроль трассу Лисичанск-Бахмут, которую еще называют “дорогой жизни”, но полностью ее простреливают.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай, комментируя поставленную перед оккупантами задачу захватить Северодонецк и трассу до 10 июня.

По словам Гайдая, трасса уже не используется как гуманитарный коридор для доставки грузов и эвакуации людей, поскольку это небезопасно.

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Глава ОВА также отметил, что оккупанты бросили огромные силы на захват Северодонецка и “дороги жизни”.

– Давно уже не пользуемся этой трассой, пользуемся другими возможностями доставлять гуманитарные грузы и эвакуировать людей из Лисичанска. Эта трасса не контролируется россиянами на сегодняшний день, но полностью простреливается… Количество техники и людей у них огромное. Они подтянули просто невероятное количество резервов. А вот удастся ли у них эта операция, смогут ли они контролировать трассу – это покажет время, — подчеркнул Гайдай.

Он уточнил, что украинские военные четко понимают количество средств врага, его планы и будут защищать этот участок столько, сколько потребуется.

Гайдай также проинформировал, что в Северодонецке сегодня находятся около 15 тыс. жителей. В то же время уехать оттуда сейчас невозможно, потому что город – под постоянными обстрелами врага. Кроме того, бои ведутся непосредственно в Северодонецке.

А потому любая эвакуация людей крайне опасна.

– Возможно, в теории, если дадут режим тишины для того, чтобы вывезти из укрытий гражданских, тогда мы будем говорить о том, что есть такой коридор, и мы можем вывезти людей. Но у меня огромное сомнение, потому что когда мы договаривались о гуманитарных коридорах и вывозили людей еще месяц-полтора тому назад, то все равно наши автомобили обстреливали, — рассказал Гайдай.

По его словам, в Лисичанске сейчас находятся чуть более 15 тыс. человек. Эвакуация жителей города продолжается с участием полицейских, работников ГСЧС и волонтеров. Вчера из города вывезли 98 человек.

Сергей Гайдай также проинформировал, что ситуация в Северодонецке по состоянию на 6 июня несколько ухудшилась. Украинские военнослужащие сейчас закрепились в промышленной зоне города.

По состоянию на утро 6 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают штурмовать Северодонецк.

Фото: Сергей Гайдай