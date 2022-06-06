Июнь, 06 в 15:37

Во временно оккупированном Донецке продолжаются взрывы. Об этом сообщают как местные СМИ и каналы в Telegram, так и пресс-служба Вооруженных сил Украины.

– В Донецке продолжается хлопок. Орки до сих пор считают, что их стратегия сработает, обвиняя Украину в этих обстрелах, – говорится в сообщении с видеофиксацией взрывов, опубликованном на канале ВСУ в Telegram.

Как сообщает со ссылкой на свои источники 24 канал, оккупанты стреляют по Донецку из Макеевки, чтобы вновь обвинить Украину в обстреле мирного населения временно оккупированного города.

Сейчас смотрят

До этого Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что на днях оккупанты обстреляли центр Донецка из Градов ради создания “картинки” в СМИ, выгодной российским пропагандистам.

Сообщалось, что накануне вечером пропагандистские СМИ сообщали о серии взрывов в Донецке, которые якобы произошли после того, как “ВСУ выпустили 40 снарядов из Града, удар пришелся по центру города”.

СНБО уточняло, что заявления росСМИ разбивались о сведения от очевидцев, которые находятся во временно оккупированном Донецке.

По их данным, стрельбу производили из Куйбышевского района, пролетало над Ворошиловским и падало в Калининском. Прилеты, как сообщают очевидцы, из временно оккупированной боевиками и российскими агрессорами Макеевки.

В СНБО подытожили, что действия пропагандистов ставят своей целью запугивание жителей оккупированных территорий и оправдание “спецоперации”.