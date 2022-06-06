Особый привкус горечи: Ткаченко в День журналиста вспомнил о погибших медийщиках
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поздравил медийщиков с Днем журналиста.
Он отметил, что в этом году этот день имеет особый вкус горечи. Ведь за время полномасштабной войны России против Украины погибли 32 журналиста. Но за восемь лет войны этих потерь еще больше.
— Все журналисты сегодня, которые работают 24/7, – вы герои. Мы ведем гибридную войну, первую столь масштабную в истории мира, и ваша роль сегодня неоценима. Как и ваша ответственность, ваша преданность делу, упорство и смелость, – заметил он.
Также Александр Ткаченко добавил, что журналисты разных медиагрупп, которые сейчас работают на объединенном фронте единого марафона новостей, среди прочего, показали свою способность договариваться, сотрудничать и таким образом преследовать единственную главную цель — нашу победу.
Он подчеркнул, что информационный фронт Украины сильный благодаря всем журналистам.
6 июня в Украине отмечают День журналиста. Эта профессия приобрела особую ценность и значение после начала полномасштабной войны, которую Россия развязала 24 февраля.
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