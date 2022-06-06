Июнь, 06 в 18:45

Армия РФ сосредоточила основные усилия на попытках установить полный контроль над Северодонецком и блокировать подразделения ВСУ в Лисичанске, бои продолжаются в восточной части города, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 6 июня.

В то же время украинские военные сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк, отразили штурм в направлении Новоахтырки и Вороново.

На Славянском направлении враг готовится возобновить наступление и для пополнения потерь осуществляет подготовку личного состава на территории РФ.

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– Наши подразделения успешно отбили штурм в направлении населенного пункта Долгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел, – отчитывается Генштаб о ситуации на фронте.

На Лиманском направлении россияне обстреливали украинские подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки, а также нанесли ракетный удар по Николаевке.

Российские оккупанты планируют возобновить наступление на Южнобужском направлении, для этого занимаются инженерным оборудованием оборонных рубежей.

Кроме того, враг усилил группировку войск силами до батальонной тактической группы на Запорожском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 103-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергій Гайдай