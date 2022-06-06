Июнь, 06 в 19:59

Страна-агрессор Россия разворачивает дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО) во временно оккупированном Крыму. Речь идет о зенитно-ракетных системах С-300.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

– Российский агрессор наращивает систему противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. В частности, в северо-западной части полуострова в районе населенных пунктов Оленевка и Раздольное продолжается разворачивание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300, — подчеркнул он.

Не прекращают российские захватчики и авиационные удары по территории Украины. По данным украинского оборонного ведомства, за прошедшие сутки авиация РФ 39 раз вылетала с аэродромов, чтобы бомбить территорию нашего государства.

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– По данным нашей разведки, оперативно-тактическая авиация вооруженных сил РФ выполнила 39 самолетовылетов для нанесения авиационных ударов по объектам на территории Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, а также Одесской областей. В частности, 7 самолетовылетов с применением управляемых авиационных ракет, – проинформировал Мотузяник.

Спикер Минобороны уточнил, что враг выпустил крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Черного моря, а также с бомбардировщиков Ту-95МС над акваторией Каспийского моря.

Кроме того, агрессор нанес ракетные удары береговыми ракетными комплексами Бастион-П из Крыма.

По состоянию на 2 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что с 24 февраля российские войска выпустили более 2,4 тыс. ракет по территории Украины. Большинство из них – по гражданской инфраструктуре.

За время полномасштабной войны Вооруженные силы Украины сбили 125 российских крылатых ракет.

Источник: Media Center Ukraine