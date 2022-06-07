Июнь, 06 в 23:11

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал критику спикером венгерского парламента Ласло Кевером украинских властей.

Соответствующее заявление он опубликовал в понедельник, 6 июня, на своей странице в Facebook.

– В то время как в последние месяцы в Венгрии работали десятки тысяч людей, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить, – выразил свое мнение Сийярто.

Он также утверждает, что представители украинской власти якобы ни разу с начала войны не поблагодарили и “не сказали что-то положительное о Венгрии”. А потому, считает венгерский министр, критика Кевера в адрес Киева “является абсолютно заслуженной”, и спикер венгерского парламента “абсолютно прав”.

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Ранее Ласло Кевер назвал решимость президента Владимира Зеленского, с которой он временами жестко просит западных партнеров о поддержке Украины в противостоянии агрессии РФ, “какой-то психической проблемой”.

Позднее в МИД Украины потребовали извинений за такие резкие слова в адрес украинского президента.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что критика в адрес Венгрии связана с тем, что она является единственной “проблемной” страной в европейской семье.