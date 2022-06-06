Июнь, 06 в 19:48

В Черном море в готовности к атакам находятся два вражеских ракетных корабля и подводная лодка, которые снаряжены 20 крылатыми ракетами Калибр.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

— Корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к атакам – два ракетных корабля и подводная лодка, которые снаряжены 20 крылатыми ракетами Калибр, — отметили в ОК Юг.

Также командование подчеркнуло, что на юге ситуация остается стабильно напряженной. Враг продолжает ведение боевых действий на линии столкновения имеющимися силами, подтягивая дополнительное вооружение.

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Бои продолжаются на границе Николаевской и Херсонской областей и в Бериславском районе Херсона. Там российские захватчики хотят восстановить утраченные позиции и ведут обстрел сел. Сложная ситуация на территории Калиновской и Великоалександровской общин.

Кроме того, в зоне оккупации россияне пытаются ввести рубли, а также давят на аграриев, чтобы они продолжали агробизнес, но урожай планируют отбирать силой для нужд своих подразделений и местных властей.

Оккупанты опасаются подхода украинских сил с моря, поэтому минуют побережье. Так в результате минирования побережья, в частности в Лазурном, на российской мине подорвались трое местных жителей. В результате все погибли.

Полномасштабная война в Украине длится уже 103-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Юг