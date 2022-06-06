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Факты / Украина

В Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои – глава ВГА

Валентина Летяк, редактор ленты
В Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои – глава ВГА

Отдавать Северодонецк врагу никто не собирается, уличные бои продолжаются, ситуация меняется каждый час, рассказал глава городской ВЦА Александр Стрюк.

– Ситуация меняется каждый час. В то же время, там сосредоточено достаточно сил и средств, чтобы отбивать город. Продолжаются ожесточенные уличные бои. Есть вера в ВСУ, но никто не собирается покидать город, – подчеркнул глава Северодонецка.

По его словам, враг преобладает в живой силе – так было до начала штурма, и сейчас РФ пополняет человеческий ресурс, что затрудняет ситуацию.

– Россия пытается сравнять Северодонецк с землей, поскольку не может захватить его за 1-2 дня. Поэтому подключается и тяжелая артиллерия, и авиаудары. Говорить о сохранении инфраструктуры невозможно, поскольку даже до начала фазы острой атаки на город она была почти разрушена, – подчеркнул Стрюк.

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По данным Генштаба ВСУ, основные усилия армии РФ сейчас сосредоточены именно на попытках установить полный контроль над Северодонецком.

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Фото: Сергій Гайдай

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