Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Зеленский рассказал, есть ли риск повторного вторжения оккупантов из Беларуси

Юлия Соколова, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Риски повторного вторжения вражеских войск в Украину со стороны Беларуси пока минимальны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами.

В то же время он отметил, что Украина сейчас готовится ко всем возможным сценариям.

Сейчас смотрят

– Мы готовимся ко всем рискам вторжения. Но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси, — подчеркнул президент.

Во время общения с журналистами Зеленский также сообщил, что самыми сложными участками для ВСУ на фронте являются Запорожское и Северодонецкое направления. Президент отметил, что сейчас город Северодонецк нельзя отдавать российским захватчикам, поскольку его деоккупация будет “даваться очень большими жертвами”.

Следует отметить, что в Беларуси до 11 июня продлены сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил этой страны.

Кроме того, в Гомельской области Беларуси, граничащей с Черниговской областью Украины, с 22 июня по 1 июля собираются провести “плановые мобилизационные учения”.

На территории Беларуси до сих пор остаются и подразделения российских войск с ракетными комплексами Искандер-М и самолетами. Поэтому сохраняется угроза ракетных и авиаударов по территории Украины.

Читайте
Эксперты оценили вероятность повторного наступления на севере Украины

Источники: РБК-Украина, Зеркало недели
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка