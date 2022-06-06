Июнь, 06 в 17:14

Риски повторного вторжения вражеских войск в Украину со стороны Беларуси пока минимальны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами.

В то же время он отметил, что Украина сейчас готовится ко всем возможным сценариям.

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– Мы готовимся ко всем рискам вторжения. Но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси, — подчеркнул президент.

Во время общения с журналистами Зеленский также сообщил, что самыми сложными участками для ВСУ на фронте являются Запорожское и Северодонецкое направления. Президент отметил, что сейчас город Северодонецк нельзя отдавать российским захватчикам, поскольку его деоккупация будет “даваться очень большими жертвами”.

Следует отметить, что в Беларуси до 11 июня продлены сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил этой страны.

Кроме того, в Гомельской области Беларуси, граничащей с Черниговской областью Украины, с 22 июня по 1 июля собираются провести “плановые мобилизационные учения”.

На территории Беларуси до сих пор остаются и подразделения российских войск с ракетными комплексами Искандер-М и самолетами. Поэтому сохраняется угроза ракетных и авиаударов по территории Украины.