Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска

Июнь, 06 в 6:38

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута и Лисичанска, что в Луганской области.

Владимир Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Во время визита президент заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.

Владимир Зеленский также пообщался с украинскими военными и вручил им государственные награды.