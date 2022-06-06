Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута и Лисичанска, что в Луганской области.
Владимир Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
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Во время визита президент заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.
Владимир Зеленский также пообщался с украинскими военными и вручил им государственные награды.