Июнь, 07 в 9:54

В областных военных администрациях рассказали о ситуации в регионах. Так, на Днепропетровщине российские оккупанты снова обстреляли общину на границе с Херсонщиной, ударив из Ураганов. Один человек ранен, повреждены дома.

На Сумщине ночью враг обстрелял Середину-Буда. Обстрел начался около 5 утра. Были выстрелы из миномета и затем артиллерийский огонь.

Повреждены линии электропередачи, как минимум шесть домов, хозяйственная постройка и гараж. По предварительной информации, погибших и раненых среди местного населения нет.

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На Харьковщине ночью было несколько обстрелов Киевского района города Харьков. Загорелся дом, из-под завалов спасли одного человека. Еще один пожар возник в админпостройке, пострадавших нет.

Всего за сутки по области четверо раненых, были обстрелы в Дергачах, Изюмском районе. Два человека в течение суток в результате обстрелов погибли: в Дергачах и Черноглазовке.

На Луганщине россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека. Продолжаются бои за Северодонецк. Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1 тыс. кв. м.

Также оккупанты массово обстреляли Золотое — разрушены сразу 13 домов. Днем они ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.

Сейчас враг продолжает штурм Северодонецка. В то же время ВСУ отбили штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового. В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы.

На Донетчине продолжаются обстрелы всей линии фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО Град, Смерч, Ураган. Российские захватчики нанесли ракетные удары по Курахово и Авдеевке, применили кассетные боеприпасы по Николаевке.

Также под вражеским огнем Бахмут, Красногоровка, Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, села Богоявленка, Первомайское, Нетайлово. Повреждены 26 объектов (17 частных домов и 5 – многоэтажек, промышленные и социальные объекты). За сутки погибли три человека, из них один ребенок. Ранены шесть жителей, в том числе два ребенка.

Утром 7 июня российские войска снова обстреляли Николаев. Ночью вражеским обстрелам подверглась Баштанская община, в результате которых погибли два человека, один — получил ранения. Повреждены админпомещение РВА и районного совета, городского совета, стадион и спортивная школа.

На Херсонщине боевые действия продолжаются. Россияне продолжают обстреливать оккупированные села из артиллерии и пытаются вернуть освобожденные Вооруженными силами Украины территории.

Трудная ситуация в населенных пунктах Бериславского района. Гуманитарную помощь туда доставить нет возможности. Оккупанты начали подготовку к празднованию дня России в области.