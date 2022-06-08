Июнь, 07 в 23:55

Война на территории Украины имеет ритмы, похожие на период окопной войны во время Первой мировой.

С такой оценкой выступил военный аналитик Джастин Крамп, который является исполнительным директором консалтинговой компании по безопасности Sibylline, пишет ВВС.

В комментарии изданию он сообщил, что конфликт вышел на “микроуровень”, поскольку теперь войскам РФ “очень везет, если удается захватить поле через 24 часа”. По его словам, это происходит из-за того, что в современных войнах обороняющиеся армии всегда будут иметь преимущество.

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— В одних случаях это помогает украинцам удерживать свою территорию; в других – играет на руку российским войскам, которые оккупировали захваченные ими города, – пишет издание.

Джастин Крамп, бывший военнослужащий британской армии, считает, что войска Российской Федерации, похоже, обладают незначительной инициативой, а вражеская армия РФ пошагово продвигается вперед.

По данным издания, Кремль желает захватить Северодонецк, а дальше весь Донбасс, чтобы продать это как “хоть какую-нибудь победу”.

Аналитик ожидает, что следующие действия Москва может сосредоточить на Запорожском направлении, чтобы предпринять новую попытку наступления на Харьков и попытаться захватить Одессу на южном побережье. При этом Крамп не объясняет, как именно российская армия должна это сделать, поскольку по суше между Одессой и российскими войсками по меньшей мере находится Николаев и вся Николаевская область.

Джастин Крамп отмечает, что манера ведения войны со стороны России, направленная ​​на истощение, работала раньше, но в том, как будут развиваться события дальше, “нет ничего неотвратимого”.

– Россия должна иметь возможность продолжать платить по счетам, – говорит он, имея в виду расходы на ведение войны, а также человеческие жертвы.

По мнению Крампа, РФ продемонстрировала, что плохая тактика и другие недостатки могут дать успех в атаке только на одном направлении одновременно.

Что касается Украины, то поставки современного оружия из стран Запада, такие как ракетные установки, недавно обещанные со стороны Вашингтона и Лондона, не станут “идеальным решением всех проблем”, считает аналитик.

По его мнению, остается вопрос, как долго страны Запада смогут поддерживать Украину.

Впрочем, Россия “не может оставить линию фронта там, где она есть”, считает Крамп, предполагая, что Украина не откажется от территорий, которые сейчас находятся в руках армии РФ. Таким образом, существует вероятность “в лучшем случае замороженного конфликта”.