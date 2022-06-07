Николаевщина под постоянными обстрелами, но гуманитрного кризиса нет – Ким

Июнь, 07 в 15:07

Российские войска за прошлые сутки обстреляли Баштанку Николаевской области, к сожалению, там погибли двое мирных жителей, сообщил на брифинге глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

– Минувшие сутки прошли под обстрелами, как и последние две недели. Были обстрелы Баштанки, в частности здания райадминистрации, стадиона и амбулатории. Кроме того, без света остались три населенных пункта, обстрелы постоянные на линии столкновения плюс обстрелы Николаева, – уточнил он.

По его словам, за весь период войны в области погибли более 300 человек, а за минувшие сутки – две жертвы в Баштанке.

Ким пока не советует возвращаться в город, потому что сейчас опаснее, чем было две недели назад.

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Оценивая разрушения в области, глава области сказал, что в настоящее время более 3,7 тыс. объектов повреждены или полностью уничтожены, и эта цифра увеличивается ежедневно.

Обеспечение населения продуктами питания и лекарствами осуществляется не только за счет гуманитарной помощи, в Николаеве работают рынки, магазины, аптеки и больницы, даже кафе и рестораны – продолжается обычная жизнь, но есть постоянная угроза артобстрелов, отметил председатель ОВА.

– То есть у нас критической ситуации по гуманитарному кризису нет, у нас один кризис – российские оккупанты и обстрелы, – подытожил Ким.

Фото: Віталій Кім