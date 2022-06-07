В окрестностях Запорожья ПВО сбила российскую ракету — горсовет

Июнь, 07 в 14:25

Взрыв, который утром 7 июня слышали жители Запорожья – это сработала наша противовоздушная оборона (ПВО), около 7.30 сбившая российскую ракету в окрестностях города.

– Сегодня утром многие запорожцы слышали взрыв. Хочу вас успокоить, это сработали силы нашей ПВО. Около 7.30 украинские военнослужащие сбили вражескую ракету в Запорожской области, — сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Он поблагодарил войска Противовоздушной обороны, прикрывающие небо над городом.

Куртев также призвал горожан не игнорировать уведомления о воздушной тревоге.

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Накануне мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров сообщил, что российские захватчики покинули почти все блокпосты в городе и районе.

По его словам, несколько дней назад они переместились из Васильевки в сторону Зеленого Гая, опасаясь наступления украинских защитников.

Источник: Запорізька міськрада