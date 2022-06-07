Июнь, 07 в 15:25

В городе Мелитополь Запорожской области пенсионер забросал яйцами любительницу “русского мира”. Как сообщают местные СМИ, женщина представилась социологом и принялась расспрашивать людей, как им живется в оккупации.

После этого пенсионеры стали жаловаться на маленькие пенсии и высокие цены. Но один мужчина решил не подбирать слова.

– Спрашиваете, как нам здесь живется? Хреново! Работы нет, денег нет, связи нет, интернета нет. Подлецы, ваши россияне! – ответил он на вопрос так называемого социолога.

Когда женщина попыталась ему возразить, вспомнив о 10 тыс. рублей и гуманитарке от России, пенсионер не выдержал, достал из пакета яйца и запустил в нее штук пять-шесть.

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— Если бы не такие продажные заразы, как ты, Юг Украины никогда бы и не заняли! — крикнул мужчина ей напоследок.

На днях мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Мелитопольском районе российские захватчики покинули почти все блокпосты. Все потому, что они боятся наступления украинских защитников.

Источник: РИА Мелитополь

Фото: РІА Мелітополь