Июнь, 07 в 18:00

Турция получит 25% скидки на украинское зерно в случае удачного зернового коридора.

Об этом турецкому изданию Yeni Şafak заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

По его словам, Турция ведет интенсивные дипломатические переговоры о транспортировке зерна из Украины для преодоления продовольственного кризиса, возникшего в мире. По его словам, для решения этого вопроса на этой неделе пройдут две важные встречи, в которых примут участие Россия, Украина и ООН. При этом с российской стороны прибудет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Вахит Киришчи утверждает, что у Турции есть договоренность с Украиной о закупке зерна с 25% скидкой.

— У нас есть соглашение о поставках стоимостью на 25% меньше, чем при FOB (Free on Board (FOB) — международный торговый термин, использующийся для обозначения условий поставки груза и определения стороны, на которую возлагаются расходы по транспортировке и/или определения точки передачи ответственности за груз от продавца к покупателю, — Ред.). Однако у них возникла дилемма, связанная с безопасностью и экспортом продукции. Они также желают арбитража Турции. И Россия, и Украина доверяют только нам, — сказал он.

Министр Киришчи добавил, что Турция гарантирует Украине вывоз продовольствия, чтобы при этом, во время открытого коридора, нападение со стороны РФ не произошло.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным гарантом для вывоза украинского зерна из портов остается оружие. При этом он комментировал, что Украина не была приглашена на переговоры России и Турции по поводу экспорта зерна из украинских портов.

В конце мая состоялись переговоры между Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдогоаном, в результате чего была обсуждена проблема с экспортом зерна из Украины морским путем.

Источник: Yeni Şafak