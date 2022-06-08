В Донецкой области оккупанты ранили пятерых мирных жителей — глава ОВА
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о последствиях обстрелов российскими оккупантами.
По его данным, в течение дня 7 июня россияне ранили еще пятерых мирных жителей области: по двое – в Очеретино и Ласточкино и одного в Николаевке.
А в Константиновке зарегистрирован один человек, который ранен в Луганской области.
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Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Без их учета в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 478 гражданских, ранены – 1 244.
Полномасштабная война в Украине длится уже 104-е сутки.
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Фото: Павло Кириленко