Июнь, 08 в 13:06

В Запорожье украинская артиллерия уничтожила вражеский склад боеприпасов. Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

На складе хранились боекомплект и реактивные системы залпового огня Град.

Его помогла обнаружить аэроразведка, после чего артиллеристы ВСУ точными попаданиями уничтожили вражеский состав, детонация боеприпасов на котором длилась еще долго.

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На видео видно, что после попаданий на складе происходит вспышка и сразу за ней — мощный взрыв. Однако в Сухопутных войсках не уточнили, сколько техники удалось уничтожить.

Ранее мы писали, что десантники уничтожили около 50 единиц личного состава элитного полка РФ. Это произошло во время боя, который длился около 14 часов.

Тогда российские военные хотели перерезать одну стратегически важную трассу на Востоке Украины. Но десантники 80-й десантно-штурмовой бригады не позволили развить наступление.